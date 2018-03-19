В Татарстане снова ожидаются снегопады — Гидрометцентр РТ

Очередные снегопады ожидают республику, начиная с четверга.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра РТ, днем 21 марта снегопады придут в южные районы республики, а в четверг 22 марта в отдельных районах ожидается сильный снег и метели.

А вот вторник, 20 марта, будет без осадков. Ночью до -24, днем -4… -8 градусов. На дорогах сохраняется гололедица. 21 марта в республике днем -2… -7, 22-го марта от 0 до -5 градусов.