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В Татарстане снова ожидаются снегопады — Гидрометцентр РТ
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В Татарстане снова ожидаются снегопады — Гидрометцентр РТ 

АиФ Казань 6 часов назад
Фото: АиФ Казань
Очередные снегопады ожидают республику, начиная с четверга.
Как сообщается на сайте Гидрометцентра РТ, днем 21 марта снегопады придут в южные районы республики, а в четверг 22 марта в отдельных районах ожидается сильный снег и метели.
А вот вторник, 20 марта, будет без осадков. Ночью до -24, днем -4… -8 градусов. На дорогах сохраняется гололедица. 21 марта в республике днем -2… -7, 22-го марта от 0 до -5 градусов.
По словам начальника отдела метеопрогнозов Гидрометцентра РТ Ирины Трущиной, которые приводит «Татар-Информ», циклон идет с Черного моря. Погода развивается по зимнему сценарию. В ближайшие 10 дней температура будет на 5 градусов ниже климатической нормы.
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