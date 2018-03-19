Ещё
Ветер в Магнитогорске свалил решётку на автомобиль
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ветер в Магнитогорске свалил решётку на автомобиль 

АиФ 7 часов назад
Фото: АиФ
В Магнитогорске штормовые порывы ветра сбросили ограждение с крыши прямо на припаркованный внизу автомобиль, сообщили очевидцы в соцсетях.
Водитель признался, что подвозил приятеля и считает, что ему повезло, так как конструкция лишь сбила зеркальце и поцарапала корпус. « А могло и на голову прилететь». — говорит водитель, и многие комментаторы разделяет его мнение, считая, что жизнь и здоровье дороже любого автомобиля.
Напомним, что резкое усиление ветра в минувшие сутки наблюдалось практически по всей территории области.
АиФ: последние новости
Автомобилистов предупреждают о надвигающемся снегопаде на Южном Урале Дорожники предупреждают автомобилистов Челябинска о надвигающейся метели Большая вода будет? Челябинская область готовится к весеннему паводку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на победу Путина474
«Перестаньте нас оскорблять»160
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ12
Германия нашла замену российскому газу556
Якубович обратился к Грудинину510
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение