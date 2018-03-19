Ветер в Магнитогорске свалил решётку на автомобиль

Магнитогорске штормовые порывы ветра сбросили ограждение с крыши прямо на припаркованный внизу автомобиль, сообщили очевидцы в соцсетях.

Водитель признался, что подвозил приятеля и считает, что ему повезло, так как конструкция лишь сбила зеркальце и поцарапала корпус. « А могло и на голову прилететь». — говорит водитель, и многие комментаторы разделяет его мнение, считая, что жизнь и здоровье дороже любого автомобиля.

Напомним, что резкое усиление ветра в минувшие сутки наблюдалось практически по всей территории области.