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Несколько населенных пунктов в Британии отрезаны от цивилизации из-за снега
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Несколько населенных пунктов в Британии отрезаны от цивилизации из-за снега 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
ЛОНДОН, 19 мар — РИА Новости, Денис Ворошилов. Несколько населенных пунктов на западе Англии в понедельник оказались отрезаны от цивилизации из-за из-за обильных снегопадов в регионе.
Как говорится в полученном РИА Новости сообщении информационного центра графства Девон, дороги в населенные пункты Илфракомб, Линтон, Линмоут и Комб-Мартин оказались засыпаны снегом, с утра по ним не мог двигаться автотранспорт. К середине дня экстренные службы расчистили часть дорог, однако движение по ним в полном объеме пока не восстановлено.
"Большая часть дорог расчищена и пригодна для использования, однако проблемы с движением сохранятся до конца дня и во вторник. Часть дорог в отдаленных районах остается перекрытой", — говорится в заявлении центра.
Из-за непогоды и морозов 72 человека временно эвакуированы в здание местного колледжа.
Как ожидается, в ряде регионов Великобритании в ближайшие дни сохранится холодная погода, сопровождаемая сильными ветрами и снегопадами.
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