Глава Гидрометцентра разложил весну по полочкам

Роман Вильфанд. 20 марта в Москве ожидается самый тёплый весенний день. Температура воздуха поднимется выше нуля, а в Подмосковье столбики термометров местами покажут +3°С. Однако в среду температура вновь опуститься ниже нуля. Об этом в эфире НСН рассказал глава Гидрометцентра России

«Завтра будет самый тёплый день, но ночные температуры будут в диапазоне -7°С … -9°С. А дневные превысят нулевую отметку. По области может быть до +3°С. А дальше опять температурный фон будет таким: ночью — до -10°С (по области даже до -13°С), а днём температура будет стремиться к нулевой отметке, но в большинстве районов Московской области будет -1°С … -2°С. На этой неделе ждать бурного прихода весны не приходится», — поделился с НСН синоптик.

После оттепели в Москву вернется зима По словам Романа Вильфанда, март в России по-прежнему остаётся зимним месяцем.

«Что такое весна? Вот если бы кто-то смог чётко сформулировать, что это такое. Если речь идёт о величине снежного покрова, то его таяние произойдёт не раньше середины апреля. Если речь идёт о ледоломе на реках — то тут первая декада апреля. Если речь идёт об астрономии, то день весеннего равноденствия приходится на 22-23 марта. Можно считать, что весна приходит с этого времени. Если речь идёт о переходе среднесуточной температуры через ноль, то это произойдёт в конце марта. Мы все очень устали от зимы, в этом году она была особенно тусклой, но, к большому сожалению, март — это зимний месяц и никуда от этого не деться. Как бы мы ни желали наступления весны, как где-нибудь в Индии Греции , в наших широтах такого никогда не будет», — заверил НСН глава Гидрометцентра.

Раньше второй половины апреля стабильной теплой погоды ждать не стоит, подчеркнул он.

«В этом году март холодный, за истекшие 18 дней, он ниже нормы на 4°С. Конечно, это холодный месяц. Тем не менее, весна придёт. Грачи прилетят в конце марта. Это тоже явный признак весны. Мне очень нравится позиция модельеров одежды, которые говорят, что при температуре +15°С люди уже могут ходить без верхней одежды. Такая температура прогнозируется только во второй половине апреля», — заключил в эфире НСН Вильфанд.

Ранее в Московском планетарии назвали точное время начала астрономической весны. Это произойдёт 20 марта в 19:15. По мнению экспертов, именно в этот момент из Южного полушария в Северное, пройдя через экватор.