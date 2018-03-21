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В пятницу на шести улицах Рязани отключат электричество
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В пятницу на шести улицах Рязани отключат электричество
АиФ Рязань
22 минуты назад
Фото:
АиФ Рязань
Комментарии
В пятницу в Рязани отключат электроэнергию, сообщает управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города. Причина отключения — опиловка аварийных деревьев.
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