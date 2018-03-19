Сразу в нескольких российских регионах объявлено штормовое предупреждение 

Штормовое предупреждение объявлено на Алтае, Камчатке и на среднем Урале. В Свердловской области идет сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. На дорогах гололедица и снежные заносы. Спасатели просят жителей региона не стоять под шаткими конструкциями: рекламными щитами, остановками, деревьями, а также убрать с балконов все, что может унести ветер. Сильная гололедица и в Алтайском крае. Там минусовая температура сменяется плюсовой и тоже сильный ветер. В Тюмени также из-за штормового ветра, сильного снега, метелей и снежных заносов затруднено движение на магистралях. Ограничено автобусное сообщение на трассе Тюмень — Омск. Во многих районах города образовались заторы. В соцсетях тюменцы рассказывают о своих историях борьбы с непогодой. Есть видео, как автомобили буквально сносит ветром в кюветы.