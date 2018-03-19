Когда в Черноземье придет потепление?

Весна в Черноземье ожидается не раньше 26 марта.

По данным Gismeteo, плюсовая температура в Воронежской области начнет устанавливаться лишь с 27 марта. Всю неделю с 19 по 25 марта столбики термометра будут ниже нуля даже днем. А в ночь на 20 марта и вовсе наступят январские холода — ожидается мороз до -18 градусов.

Липецке середина недели будет снежной и по-прежнему холодной. Да и последняя неделя марта не предвещает весеннего тепла. Потепление будет лишь до двух градусов со знаком плюс, возможны дожди со снегом.

Белгород 27 марта придут дожди и принесут с собой тепло до +4 градусов.

Курске самым холодным днем станет вторник, 20 марта, а затем температура обещает пойти на повышение. С 28 марта пойдут дожди при температуре +3 градуса.

Конец недели в Орле будет солнечным, но все еще морозным — до -3 градусов. Март закончится дождливыми, но уже не такими прохладными днями. Всю неделю температура будет держатся у отметки +2 градуса.