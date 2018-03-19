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Когда в Черноземье придет потепление?
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Когда в Черноземье придет потепление? 

АиФ 9 часов назад
Фото: АиФ
Весна в Черноземье ожидается не раньше 26 марта.
По данным Gismeteo, плюсовая температура в Воронежской области начнет устанавливаться лишь с 27 марта. Всю неделю с 19 по 25 марта столбики термометра будут ниже нуля даже днем. А в ночь на 20 марта и вовсе наступят январские холода — ожидается мороз до -18 градусов.
В Липецке середина недели будет снежной и по-прежнему холодной. Да и последняя неделя марта не предвещает весеннего тепла. Потепление будет лишь до двух градусов со знаком плюс, возможны дожди со снегом.
В Белгород 27 марта придут дожди и принесут с собой тепло до +4 градусов.
В Курске самым холодным днем станет вторник, 20 марта, а затем температура обещает пойти на повышение. С 28 марта пойдут дожди при температуре +3 градуса.
Конец недели в Орле будет солнечным, но все еще морозным — до -3 градусов. Март закончится дождливыми, но уже не такими прохладными днями. Всю неделю температура будет держатся у отметки +2 градуса.
Тамбов ждет солнечная и морозная неделя. Ночью температура будет опускаться до -13 градусов. В среду, 28 марта, потеплеет до +4 и, как и во всем Черноземье, пойдут дожди.
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