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Ветер немного стихнет: погода в Башкирии улучшится во вторник
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Ветер немного стихнет: погода в Башкирии улучшится во вторник 

ufa1.ru 9 часов назад
Фото: ufa1.ru
В Башкирии погода станет чуть лучше во вторник, 20 марта. Правда, видимость на дорогах по-прежнему будет плохой.
На севере республики ожидается небольшой снег. Обильные осадки продолжат заваливать жителей южной половины Башкирии. По северу ночь по-прежнему ожидается холодной, около -22 градусов, на юге — теплее, около -10. Днем воздух прогреется до -6 °С в Караидельском районе, -5 °С в Уфе, -1 °С в Акъяре.
— На отдельных участках дорог возможна сильная гололедица, снежный накат и заносы. Пожалуйста, будьте осторожнее. Видимость в снегопад может упасть до 500-1000 метров перед автомобилем, — пояснили в пресс-службе управления МЧС по Башкирии.
Спасатели прогнозируют увеличение числа мелких аварий на федеральных трассах. Пешеходам спасатели напоминают об осторожности при переходе дорог и улиц, так как видимость на дорогах плохая.
— В Уфе большая часть светового дня будет ясной и безоблачной. Ветер ожидается, но слабый, около 1-4 метров в секунду. Слабый снег может пройти утром, но количество осадков не превысит 0,1 миллиметров, — информирует сервис «Gismeteo».
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