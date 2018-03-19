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Глобальное потепление бьет по Гималаям
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Глобальное потепление бьет по Гималаям 

Русская Семерка 9 часов назад
Фото: Русская Семерка
Повышение общемировой температуры ударило по Гималаям и его жителям. Из-за потепления в этом регионе начали чаще происходить сходы лавин и оползней, сообщает Vox.
Ученые выяснили, что на высоте изменение температуры даже на один градус ощущается в два раза сильнее, чем на уровне моря, а исследования спилов деревьев, которые растут на склонах гор, показали, что за 100 лет количество сходов лавин увеличилось на порядок. Дело в том, что снежные массы так или иначе повреждают деревья и эти следы остаются потом на годовых кольцах. Изучив их удалось построить математическую модель, которую просчитал компьютер.
В Гималаях, которые ещё называют «Третьим полюсом», живет более 40 миллионов человек, а в бассейнах рек, которые питаются водой со склонов Эвереста, проживает и вовсе 3 миллиарда человек, то есть больше четверти от населения всей планеты. Тут же находятся самые большие запасы льда после Арктики и Антарктики. Из-за потепления эти люди теперь находятся в зоне риска, а интенсивность таяния льда, по наблюдениям ученых, сейчас самая сильная за последние полторы тысячи лет.
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