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Жителей Саратовской области напугали вьюгой
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Жителей Саратовской области напугали вьюгой 

Новости Саратова 9 часов назад
Фото: Новости Саратова
Спасатели предупреждают саратовцев о крайне неблагоприятных погодных условиях.
Ссылаясь на данные регионального Гидрометцентра, в ГУ МЧС области проинформировали о приближающейся метели.
Так, ночью и днем 20 марта преимущественные южные районы Саратовской области накроет сильный снег. Завьюжит прилично: порывы ветра будут достигать 12-14 м/с.
Все это существенно осложнит ситуацию на дорогах. Участникам дорожного движения следует быть внимательными и соблюдать дистанцию при передвижении на транспорте.
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