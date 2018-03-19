Жителей Саратовской области напугали вьюгой 

Спасатели предупреждают саратовцев о крайне неблагоприятных погодных условиях.
Ссылаясь на данные регионального Гидрометцентра, в ГУ МЧС области проинформировали о приближающейся метели.
Так, ночью и днем 20 марта преимущественные южные районы Саратовской области накроет сильный снег. Завьюжит прилично: порывы ветра будут достигать 12-14 м/с.
Все это существенно осложнит ситуацию на дорогах. Участникам дорожного движения следует быть внимательными и соблюдать дистанцию при передвижении на транспорте.