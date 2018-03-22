Первая пара тушканчиков в Московском зоопарке вышла из спячки

В Московском зоопарке вышли из спячки первые тушканчики — самец и самка. Ожидается, что вслед за ними проснутся медведи, сурки, еноты и другие животные, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе зоопарка.

«Первые тушканчики — самец и самка — вышли из спячки. Остальные их сородичи пока не проснулись. Зверьки зимуют в специальных холодильниках, где при полной темноте поддерживается температура плюс 3-4 градуса. В таких приближенных к природным условиях грызуны впадают в глубокий сон и пребывают в нем до наступления весны. На проснувшихся зверьков можно посмотреть в павильоне «Ночной мир», — сказали в пресс-службе.

В зоопарке добавили, что по прогнозам зоологов, совсем скоро из зимнего сна выйдут медведи, сурки, еноты, енотовидные собаки, бурундуки и сони (мелкие грызуны, похожие на мышей или белок).

«Выход из спячки — удивительный и в то же время непростой процесс. У каждого животного он проходит по-своему. Пара тушканчиков у нас проснулась первыми, зверьки чувствуют себя отлично, их уже можно увидеть на экспозиции. А у сурков, которые спят группой, первым выходит из спячки один из самцов. Он вылезает из теплого домика на поверхность, чтобы проверить, наступила ли весна, нет ли опасности и выросла ли трава, которую сурки употребляют в качестве корма. Сейчас наши сурки еще спят, однако в ближайшие несколько недель мы ожидаем их пробуждения», — передает пресс-служба слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой. В пресс-службе уточнили, что в столичном зоопарке уже более 10 лет применяют специальную систему погружения тушканчиков в зимнюю спячку. «Длительный сон необходим зверькам для поддержания здоровья и размножения — брачный период у этого вида грызунов наступает только после спячки. Чтобы уложить тушканчиков спать, еще до начала холодов сотрудники зоопарка постепенно снижают температуру в помещении, где они обитают. Вместо сочных кормов им дают жирные семена. А когда зверьки достаточно отъедаются и становятся сонными, их заворачивают в поролон, кладут в специальные боксы и помещают в холодильник. В течение зимы тушканчиков регулярно взвешивают и осматривают. Как только их вес уменьшается до летних показателей, зверьков начинают осторожно будить, повышая температуру», — добавил собеседник агентства.