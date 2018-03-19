Космический аппарат Juno показал Юпитер, каким его никогда раньше не видели 

Композитное инфракрасное изображение кластеров массивных циклонов, окружающих северный полюс Юпитера. Image via NASA/JPL-Caltech/SwRI/ASI/INAF/JIRAM.
Потрясающие снимки массивных циклонов на северном и южном полюсах Юпитера, переданы космическим зондом Juno.
Космический аппарат Juno обнаружил, что гигантская планета Юпитер полна больших неожиданностей; его внешний состав и структура кажутся совершенно разными, а его ветры еще более активны, чем первоначально предполагалось. Теперь гигантские циклоны на полюсах планеты можно рассмотреть более подробно, чем когда-либо прежде.
Они не только потрясающе выглядят, но и отличаются от атмосферных бурь на любой другой планете в нашей солнечной системе. Кроме того, новые данные Juno, в том числе показывают, что сильные ветры планеты проникают глубоко в атмосферу и их продолжительность дольше, чем у подобных на нашей планете.
Новые результаты опубликованы в выпуске журнала Nature, от 8 марта 2018 года.
В заявлении NASA Скотт Болтон, из Юго-западного научно-исследовательского института, Сан-Антонио, сказал:
«Эти удивительные результаты в области науки — еще один пример ценности изучения неизвестного с новой точки зрения с помощью инструментов следующего поколения».
Юпитер, казалось, был активным миром с его известными красочными атмосферными поясами и, конечно же, Великим красным пятном. Благодаря исследованиям, таким как Voyager, Galileo и теперь Juno, мы можем видеть эти явления гораздо более подробно, чем когда-либо прежде. Атмосферные пояса невероятно бурные, с реактивными потоками и штормами намного мощнее, чем на Земле.
Однако атмосферные чудеса Юпитера не ограничиваются его экваториальными регионами; Juno предоставила беспрецедентные взгляды на полюса планеты, где массовые циклоны сбиты с неземной жесткостью. Инфракрасные изображения, созданные на основе данных, полученных прибором Jovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM), выглядят почти сюрреалистичными.
Скопления циклонов вокруг полюсов выглядят как «космическая пицца» — ослепительное, но неземное зрелище. Альберто Адриани, один из Института космической астрофизики и планетологии, и ведущий автор одной из новых статей, сказал:
«До Juno мы не знали, какая погода должна быть на полюсах Юпитера. Теперь мы можем наблюдать полярную погоду каждые два месяца.
Каждый из северных циклонов почти такие же широкие, как расстояние между Неаполем, Италией и Нью-Йорком, США, а южные еще больше. У них очень сильные ветры, достигающие в некоторых случаях скорости 350 км/ч».
В Солнечной системе нет ничего подобного.