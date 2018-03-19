Космический аппарат Juno показал Юпитер, каким его никогда раньше не видели

Композитное инфракрасное изображение кластеров массивных циклонов, окружающих северный полюс Юпитера. Image via NASA /JPL-Caltech/SwRI/ASI/INAF/JIRAM.

Потрясающие снимки массивных циклонов на северном и южном полюсах Юпитера, переданы космическим зондом Juno.

Космический аппарат Juno обнаружил, что гигантская планета Юпитер полна больших неожиданностей; его внешний состав и структура кажутся совершенно разными, а его ветры еще более активны, чем первоначально предполагалось. Теперь гигантские циклоны на полюсах планеты можно рассмотреть более подробно, чем когда-либо прежде.

Они не только потрясающе выглядят, но и отличаются от атмосферных бурь на любой другой планете в нашей солнечной системе. Кроме того, новые данные Juno, в том числе показывают, что сильные ветры планеты проникают глубоко в атмосферу и их продолжительность дольше, чем у подобных на нашей планете.

Новые результаты опубликованы в выпуске журнала Nature, от 8 марта 2018 года.

В заявлении NASA Скотт Болтон, из Юго-западного научно-исследовательского института, Сан-Антонио, сказал:

«Эти удивительные результаты в области науки — еще один пример ценности изучения неизвестного с новой точки зрения с помощью инструментов следующего поколения».

Юпитер, казалось, был активным миром с его известными красочными атмосферными поясами и, конечно же, Великим красным пятном. Благодаря исследованиям, таким как Voyager, Galileo и теперь Juno, мы можем видеть эти явления гораздо более подробно, чем когда-либо прежде. Атмосферные пояса невероятно бурные, с реактивными потоками и штормами намного мощнее, чем на Земле.

Однако атмосферные чудеса Юпитера не ограничиваются его экваториальными регионами; Juno предоставила беспрецедентные взгляды на полюса планеты, где массовые циклоны сбиты с неземной жесткостью. Инфракрасные изображения, созданные на основе данных, полученных прибором Jovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM), выглядят почти сюрреалистичными.

Скопления циклонов вокруг полюсов выглядят как «космическая пицца» — ослепительное, но неземное зрелище. Альберто Адриани, один из Института космической астрофизики и планетологии, и ведущий автор одной из новых статей, сказал:

«До Juno мы не знали, какая погода должна быть на полюсах Юпитера. Теперь мы можем наблюдать полярную погоду каждые два месяца.

Италией и Нью-Йорком, Каждый из северных циклонов почти такие же широкие, как расстояние между Неаполем США , а южные еще больше. У них очень сильные ветры, достигающие в некоторых случаях скорости 350 км/ч».

В Солнечной системе нет ничего подобного.