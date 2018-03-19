Ветер и снегопад погрузили Зауралье во тьму

И «закрыли» федеральные трассы.

Шквалистый ветер и обильные снегопады, ударившие по региону в минувшие выходные, оставили без света свыше 17 тысяч жителей Зауралья. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе Сибирско-Уральской энергетической компании (ПАО «СУЭНКО»).

По данным энергетиков, разбушевавшаяся непогода отключила 44 воздушные линии и 250 трансформаторных подстанций. Более всего пострадали Далматовский, Шадринский, Лебяжьевский, Притобольный, Кетовский, Шатровский, Каргапольский и Белозерский районы. На ликвидацию ЧП брошены свыше 80 аварийно-восстановительных бригад, 89 единиц техники и 16 передвижных дизель-генераторов.

По состоянию на 14.00 19 марта ремонтникам удалось восстановить электроснабжение на 20 линиях «воздушки» и вернуть электричество 7 тысячам курганцев.

Как заверили "Уралинформбюро" в пресс-службе правительства Курганской области , ситуация находится на постоянном контроле оперативного штаба ПАО «СУЭНКО» и областного штаба по обеспечению безопасности электроснабжения.