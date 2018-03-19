Погода на Ямале показывает свой непостоянный нрав

Салехарде с утра отменили занятия в школах с первого по пятый класс. А в красноселькупской Тольке сегодня плюсовая температура. Долго ли продержатся такие перепады?

Холоднее всего нынче в Шурышкарском и Приуральском районе. Морозная погода держится благо арктическим воздушным массам, рассказала начальник отдела метеопрогнозов Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Чулева.

Сегодня ночью в западных районах столбик термометра покажет минус 30-35 градусов, а в следующие трое суток температура может понизиться в темное время суток и до минус 35-40 градусов. Дневные температуры прогнозируются в районе 20-25 градусов со знаком минус.

Тем временем, на востоке, особенно на юге Пуровского и Красноселькупского районов, сегодня бал правит южный циклон. Поэтому здесь столбик термометра показывал до плюс одного. Но синоптики ожидают усиления южного, юго-западного ветра с порывами до 15-20 метров в секунду, снег и метель. Ночью похолодает до минус 21-26, по крайнему югу — в Ноябрьске, Тольке, Халясовэе — до минус 12-17. Завтра столбик термометра на востоке покажет -10-15. В дальнейшем похолодает значительнее. Ночью мороз окрепнет до 25-30, а днем до 12-17 градусов мороза.