«Озарило всё небо»: челябинцы увидели в ночном небе яркие вспышки

В ночь на 19 марта челябинцы стали свидетелями ярких и коротких вспышек в небе. Горожане предположили, что это может быть звёздный дождь или очередной метеорит. Но специалисты уверены, что на видео вовсе не космические объекты.

— Снова вспышки в небе, — рассказала об увиденном читательница 74.ru Анна. — Удалось заснять только под конец, небо сияло и мерцало, как при сильной грозе.

Челябинск , что это такое, новый метеорит? — пишет в соцсети челябинец Иван. — В три часа ночи начались странные вспышки. Сначала в небе раза три подряд были, спустя пять минут ещё раз, а их и в другой стороне успели заснять. Камера плохо передала яркость вспышек, но они были на всё небо. Первые были намного ярче.

Яркие вспышки в ночном небе

По словам инженера учебной обсерватории Уральского федерального университета Владилена Санакоева, на видео запечетлено вовсем не космическое явление.

— Какого-то явно космического явления я здесь не вижу, — ответил Владилен Санакоев . — Это больше похоже на обычную вспышку электричества. Тем более в эту ночь была непогода — сильный ветер и снег, которые также могли повлиять на контактные линии и тем самым вызвать такие яркие и короткие вспышки.