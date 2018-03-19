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«Озарило всё небо»: челябинцы увидели в ночном небе яркие вспышки
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«Озарило всё небо»: челябинцы увидели в ночном небе яркие вспышки 

74.ru 11 часов назад
Фото: 74.ru
В ночь на 19 марта челябинцы стали свидетелями ярких и коротких вспышек в небе. Горожане предположили, что это может быть звёздный дождь или очередной метеорит. Но специалисты уверены, что на видео вовсе не космические объекты.
— Снова вспышки в небе, — рассказала об увиденном читательница 74.ru Анна. — Удалось заснять только под конец, небо сияло и мерцало, как при сильной грозе.
Челябинск, что это такое, новый метеорит? — пишет в соцсети челябинец Иван. — В три часа ночи начались странные вспышки. Сначала в небе раза три подряд были, спустя пять минут ещё раз, а их и в другой стороне успели заснять. Камера плохо передала яркость вспышек, но они были на всё небо. Первые были намного ярче.
Яркие вспышки в ночном небе
По словам инженера учебной обсерватории Уральского федерального университета Владилена Санакоева, на видео запечетлено вовсем не космическое явление.
— Какого-то явно космического явления я здесь не вижу, — ответил Владилен Санакоев. — Это больше похоже на обычную вспышку электричества. Тем более в эту ночь была непогода — сильный ветер и снег, которые также могли повлиять на контактные линии и тем самым вызвать такие яркие и короткие вспышки.
В ночь на 3 марта жители разных городов Челябинской области увидели в небе необычное свечение, а затем яркую вспышку. Своими наблюдениями, фото и видео южноуральцы поделились в соцсетях. Позже выяснилось, что необычное свечение было следом от полёта суперболида.
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