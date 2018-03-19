Весна на Ямал придет в конце марта

Весенняя погода на Ямале начнет устанавливаться не раньше конца марта. Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщили в Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Холодный антициклон, установившийся в Салехарде , Приуральском и Шурышкарском районах, сохранится до конца недели. Синоптики обещают понижение температура ночью до 31-36 градусов, днем — минус 20-25.

В Пуровском, Красноселькупском и Надымском районах в эти дни установилась теплая погода — плюс 2 градуса. Это связано с тем, что сюда поступает теплый воздух из Омской и Тюменской областей. В течение недели в этих районах ожидаются сильный ветер, снегопад, метели. К концу недели там термометры покажут 20-25 мороза.

Что касается теплых солнечных дней, то они придут на Ямал в конце марта.