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Весна на Ямал придет в конце марта
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Весна на Ямал придет в конце марта 

ИА Север-Пресс 11 часов назад
Фото: ИА Север-Пресс
Весенняя погода на Ямале начнет устанавливаться не раньше конца марта. Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщили в Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Холодный антициклон, установившийся в Салехарде, Приуральском и Шурышкарском районах, сохранится до конца недели. Синоптики обещают понижение температура ночью до 31-36 градусов, днем — минус 20-25.
В Пуровском, Красноселькупском и Надымском районах в эти дни установилась теплая погода — плюс 2 градуса. Это связано с тем, что сюда поступает теплый воздух из Омской и Тюменской областей. В течение недели в этих районах ожидаются сильный ветер, снегопад, метели. К концу недели там термометры покажут 20-25 мороза.
Что касается теплых солнечных дней, то они придут на Ямал в конце марта.
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