В Волгоградской области восстановили движение на трех трассах

Движение общественного и грузового транспорта ограничивали на трех автотрассах в Волгоградской области и Калмыкии из-за сильного ледяного дождя. Ограничения коснулись автодорог А-260 Волгоград Каменск-Шахтинский , участка Р-22 от Волгограда в направлении Астрахани , а также подъездной дороги от Р-22 «Каспий» к Элисте . На подъезде к столице Калмыкии проезд также ограничивали на территории республики (до 202-го километра, поселок Ергенинский).

"Ограничения движения на федеральных трассах А-260, Р-22 «Каспий» (участок от Волгограда в сторону Астрахани), а также на подъездной дороге от Р-22 к городу Элиста сняты. Дождь прекратился, что позволило дорожным службам нормализовать состояние проезжей части", — сообщили в ведомстве.

По данным пресс-службы Упрдора, дежурство техники и обработка трасс противогололедными реагентами продолжаются. «Согласно данным спутниковых метеосистем, установленных вдоль сети федеральных трасс, к вечеру ожидаются осадки в виде снега», — добавили в пресс-службе.

По данным синоптиков, в Волгоградской области и Калмыкии местами ожидается снег, в отдельных районах — туман, гололед, налипание мокрого снега. Температура воздуха днем в Волгоградской области местами до 9 градусов мороза, в Калмыкии — около 5 градусов тепла.