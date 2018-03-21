Из-за снегопада пензенцев попросили отказаться от поездок на личном транспорте

Сотрудники региональной Госавтоинспекции попросили жителей Пензенской области 21 марта отказаться от поездок на личных автомобилях из-за снегопада. По данным синоптиков, в ближайшие дни на территории региона ожидается выпадение обильных осадков в виде снега, что может привести к ухудшению дорожной обстановки.

«Госавтоинспекция рекомендует в период выпадения обильных осадков минимизировать поездки на личном автомобиле и пользоваться услугами общественного транспорта», — обратились к пензенцам автоинспекторы.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют автомобилистам быть предельно внимательными и осторожными на заснеженных автодорогах, не нарушать скоростной режим, соблюдать безопасную дистанцию, следить за боковым интервалом.

«В такую погоду лучше не делать резких маневров и перестроений. При приближении к перекресткам, светофорным объектам и нерегулируемым пешеходным переходам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора», — добавили в отделе пропаганды регионального УГИБДД.

Пешеходам автополицейские напоминают, что переходить дорогу нужно только в специально отведенных для этих целей местах, убедившись, что транспорт Вас пропускает. В темное время суток пешеходам необходимо обозначить себя световозвращающими элементами.