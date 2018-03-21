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Из-за снегопада пензенцев попросили отказаться от поездок на личном транспорте
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Из-за снегопада пензенцев попросили отказаться от поездок на личном транспорте 

PNZdrive 37 минут назад
Фото: PNZdrive
Сотрудники региональной Госавтоинспекции попросили жителей Пензенской области 21 марта отказаться от поездок на личных автомобилях из-за снегопада. По данным синоптиков, в ближайшие дни на территории региона ожидается выпадение обильных осадков в виде снега, что может привести к ухудшению дорожной обстановки.
«Госавтоинспекция рекомендует в период выпадения обильных осадков минимизировать поездки на личном автомобиле и пользоваться услугами общественного транспорта», — обратились к пензенцам автоинспекторы.
Сотрудники ГИБДД рекомендуют автомобилистам быть предельно внимательными и осторожными на заснеженных автодорогах, не нарушать скоростной режим, соблюдать безопасную дистанцию, следить за боковым интервалом.
«В такую погоду лучше не делать резких маневров и перестроений. При приближении к перекресткам, светофорным объектам и нерегулируемым пешеходным переходам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора», — добавили в отделе пропаганды регионального УГИБДД.
Пешеходам автополицейские напоминают, что переходить дорогу нужно только в специально отведенных для этих целей местах, убедившись, что транспорт Вас пропускает. В темное время суток пешеходам необходимо обозначить себя световозвращающими элементами.
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