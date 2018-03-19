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Астрономическая весна наступит вечером 20 марта
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Астрономическая весна наступит вечером 20 марта 

Москва24 11 часов назад
Фото: Москва24
В этот день в 19:15 мск произойдет весеннее равноденствие.
Солнце, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из Южного полушария небесной сферы в Северное.
Как отмечается в сообщении, в дни равноденствий Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом, то есть продолжительность дня и ночи на всей Земле одинакова, день равен ночи.
Раньше, когда не было календарей, считалось, что именно с этого дня начинаются обновления в природе: тает снег, набухают почки на деревьях, птицы возвращаются с юга, гремит первый весенний гром.
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