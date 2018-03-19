«Казанскому репортеру» удалось снять примечательное видео во дворе школы №94 Московского района Казани. Уборка снега здесь превратилась в увлекательное путешествие юных полярников по «вечной мерзлоте».
Снегоуборщик неспешно идет по школьному двору, «выдувая» сугробы из своего аппарата. А дети, бегая по сугробам, ловят пургу, не на шутку разыгравшуюся уже во второй половины марта.
Кстати, метеорологи пока не радуют казанцев прогнозами о потеплении. Мороз продержится, по меньшей мере, до конца недели. Возможен снег.