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«Сила ветра» откроет школу капитанов в Парке Горького
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«Сила ветра» откроет школу капитанов в Парке Горького 

The Challenger 1 час назад
Фото: The Challenger
В школе капитанов «Силы ветра» будущих шкиперов обучат всем теоретическим основам яхтинга: читать карты, разбираться в течениях и ветрах, работать с верёвками, маневрировать в марине и многому другому. Занятия будут проходить еженедельно, с 19:00, по вторникам, в лектории Парка Горького, который расположен в арке главного входа в парк. Те, кому не подходят даты занятий в Парке Горького, смогут пройти обучение в офисе «Силы ветра». Фото: «Сила ветра» Фото: «Сила ветра» Фото: «Сила ветра» Фото: «Сила ветра» Первый трёхмесячный курс стартует 3 апреля. Он разработан в соответствии с международными яхтенными стандартами обучения и состоит из 11 занятий по четыре академических часа и финального проверочного теста. Стоимость обучения — 24 900 рублей. После окончания курса все ученики получат права на управление яхтой. Записаться в школу капитанов в Парке Горького можно здесь.
Набор второй группы стартует летом. Вместе с ним в парке откроется большая выставка фотографий сообщества «Сила ветра». Статьи по теме Яхтинг — это не богачи, катающие моделей на катере, и не мужики в тельняшках. Это крутой способ иначе посмотреть на мир Необычное и крутое: что такое тренировка на спортивной яхте
Запись "«Сила ветра» откроет школу капитанов в Парке Горького" впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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