Метеоролог рассказал, когда в Москву придет настоящая весна и каким будет грядущее лето

Обычно синоптики не берутся строить долгосрочные прогнозы. Неделя-две — вот тот интервал, в котором они чувствуют себя более-менее уверенно. Но находятся люди, которые не боятся заглядывать в будущее на месяцы вперед.

Действительный член Русского географического общества Виталий Стальнов — метеоролог и специалист по геокосмическим резонансам, рассказал «Вечерке», когда в Москву придет настоящая весна, и каким будет грядущее лето:

— В отличие от весны календарной, которая всегда начинается 1 марта, метеорологическая наступает, когда среднесуточная температура устойчиво переходит через 0 градусов в сторону положительных значений. В среднем, это происходит в районе 27 марта, но нередки и исключения. В этом году сюрпризов не предвидится: метеовесна наступит 26-27 марта, то есть, потерпеть осталось всего чуть-чуть. На этой неделе погода будет неустойчивой, мы ожидаем прохождения серии северо-атлантических циклонов. Во вторник в Москву придет небольшая оттепель, потом на протяжение 3-4 дней будут небольшие морозы порядка 1-3 градусов, да еще и подсыпет немножко снежку. Но это будет последний настоящий снег в сезоне, дальше будет уже либо снег с дождем, либо дожди. Зато уже в выходные дневная температура перевалится через 0 градусов в плюс (мы ожидаем от 0 до 3 градусов тепла), хотя ночью еще будет немного подмораживать.

С 26 марта дневная температура, по прогнозу Стальнова, будет держатся в районе 3-8 градусов тепла, ночная — от -3 до +2. Солнечные дни в течение всей недели будут чередоваться с облачными, пройдут небольшие осадки, уже в виде дождя. К началу апреля температура повысится до 5-10 градусов тепла.

Снег полностью сойдет к середине апреля, а поскольку накопилось его за зиму изрядно, весна отметится высоким половодьем. Вторая половина апреля обещает стать относительно теплой, погоду будут в основном определять антициклоны: дневные температуры будут достигать 12-13 градусов тепла, а в отдельные дни третьей декады — даже до 20 градусов. В общем, весна будет стремительной и дружной. На Пасху, которая в этом году выпадает на 8 апреля, ориентировочно будет около 10 градусов тепла и без существенных осадков.

А вот майские идеальными вряд ли окажутся. Начало мая будет достаточно прохладным, ночью возможны заморозки, не исключены кратковременные дожди, дневная температура будет плясать в районе 9-14 градусов тепла. Зато вторые майские, ближе к Дню победы, порадуют хорошей малооблачной погодой. В отличие от прошлого года, когда у нас на 9 мая кое-где повыпадал снег, в этом году температура ожидается в районе 15-20 градусов тепла, преимущественно без осадков. То есть, шашлыки и вылазки на природу ничто не омрачит.

Должно порадовать москвичей и лето, которое будет кардинально противоположным прошлому. Вместо трех месяцев сплошных дождей, уверен Стальнов, нас ждет почти классическая погода. Теплыми будут июнь-июль, август — более прохладным. Июнь принесет не сильно много осадков, июль выдаст побольше дождя, но это будет не затяжной облажной душ, а кратковременные грозы. То есть, намочит сильно, но не долго. В целом же будет преобладать теплая, а иногда и жаркая погода. В июне средняя дневная температура будет 21-26 градусов, иногда воздух будет прогреваться до 30 градусов, а в июле в отдельные дни градусник будет переползать и выше 30.

В августе погода станет более неустойчивой, дожди зарядят чаще, но в целом температурный режим будет умеренно теплым: в первой половине 23-28 градусов, ближе к середине — 19-24.

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