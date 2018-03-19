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Ледяной дождь задержал самолеты в аэропорту Платов
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Ледяной дождь задержал самолеты в аэропорту Платов 

Деловое сообщество 1 час назад
Ледяной дождь в небе над новым ростовским аэропортом Платов стал причиной задержек ряда авиарейсов. По данным на 12:00 19 марта, сообщет портал DonDay, четыре рейса не могли взлететь и приземлиться из-за плохого сцепления.
В частности, самолеты рейсов SU-1162 и U-6141 уходили на повторные круги в течение получаса, а рейс SU-6101 из столицы России приземлился с 15-минутной задержкой.
По аналогичной причине два лайнера не смогли улететь из Платова. После посадки пассажиров на рейс N4-188, который отправляется в Москву, и рейс SU-6370 в Санкт-Петебург, ВПП стали обрабатывать специальным составом, а самолеты — противообледенительной жидкостью.
Напомним, что ледяной дождь — это осадки из переохлажденных капель дождя, которые при соприкосновении с различными предметами смерзаются и покрывают их льдом. Явление наблюдается во время температурной инверсии, когда у земли находится холодный воздух, а над ним слой более тёплого воздуха с положительной температурой.
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