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Синоптики рассказали о погоде во вторник в Сибири и на Урале
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Синоптики рассказали о погоде во вторник в Сибири и на Урале 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Работа транспорта и объектов энергетики может быть нарушена во вторник в девяти регионах Сибири и Урала из-за метели и сильного ветра, предупреждает МЧС России.
"По данным Гидрометцентра России и Центра «Антистихия», на территории Ханты-Мансийского автономного округа, республик Алтай и Хакасия, Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей 20 марта ожидаются усиление ветра до 25-27 метров в секунду, снег, метель", — говорится в прогнозе.
Как полагают спасатели, плохая погода может стать причиной нарушений в работе транспорта, объектов энергетики, связи и ЖКХ, а также жизнеобеспечения населения.
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