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Астрономическая весна наступит в Москве вечером 20 марта
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Астрономическая весна наступит в Москве вечером 20 марта 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом сообщает пресс-служба Московского Планетария.
«Астрономы Московского Планетария сообщили, что уже завтра, 20 марта 2018 г., наступит астрономическая весна. В этот день в 19:15 по московскому времени произойдет весеннее равноденствие: Солнце, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из Южного полушария небесной сферы в Северное», — говорится в сообщении.
В планетарии отметили, что в день весеннего равноденствия на всем земном шаре день и ночь длятся по 12 часов.
«В дни равноденствий Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом, то есть продолжительность дня и ночи на всей Земле одинакова, день равен ночи. Отсюда и название — равноденствие. Солнце одинаково освещает Северное и Южное полушарие, а терминатор (линия смены дня и ночи) точно проходит через Южный и Северный полюса, то есть по меридианам. В давние времена, когда не было календарей, считалось, что именно с этого дня начинаются обновления в природе: таяние снега, набухание почек на деревьях, возвращение птиц с юга, первый весенний гром», — рассказали в пресс-службе планетария.
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