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В Забайкалье ввели режим повышенной готовности для предотвращения природных пожаров
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В Забайкалье ввели режим повышенной готовности для предотвращения природных пожаров 

ТАСС 1 час назад
ЧИТА, 19 марта. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова в понедельник подписала постановление о введении режима повышенной готовности для органов управления и сил государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Режим введен, чтобы предотвратить ЧС, связанные с природными пожарами, сообщила пресс-служба главы региона.
"Документ предусматривает обеспечение своевременного фиксирования возникновения природных пожаров, их локализации и ликвидации, а также незамедлительной передачи информации в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Забайкальскому краю", — уточнили в пресс-службе.
Губернатор поручила краевому Минприроды оперативно реагировать на все пожары, принимать меры по их локализации и ликвидации в день обнаружения, организовать наземное и авиационное патрулирование в лесах и профилактическую работу с охотниками. «Введен запрет выжиганий сухой травы и растительных остатков, мусора, сенокосов и пастбищ», — сказали в пресс-службе.
Первый природный пожар в Забайкалье в этом году зарегистрировали 19 февраля. Очаг, охвативший свыше 80 гектаров, удалось ликвидировать только на следующий день — 20 февраля, так как пожарным мешали ветер и 30-градусные морозы. Как сообщила ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Читинского гидрометцентра Людмила Лескова, в марте теплая погода на части территории региона будет способствовать быстрому таянию снега, что может негативно отразиться на пожароопасной ситуации.
В 2017 году пожароопасный период в Забайкалье длился с конца марта до ноября. Общая площадь пожаров приблизилась к 300 тыс. га. Большая часть возгораний произошла по вине местных жителей.
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