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Астрономическая весна придет в Москву во вторник
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Астрономическая весна придет в Москву во вторник 

Мослента 7 часов назад
Астрономическая весна в Москве наступит вечером 20 марта. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичного планетария.
Во вторник, в 19:15 по московскому времени наступит весеннее равноденствие. «Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент пересекает небесный экватор и переходит из Южного полушария небесной сферы в Северное», — пояснили в планетарии.
«В дни равноденствий Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом, то есть продолжительность дня и ночи на всей Земле одинакова, день равен ночи», — уточнили астрономы.
Климатическая весна в столичном регионе наступит позже. «Весна идет плавно, просто не торопясь. Скажем так, сильных плюсов не видно ни в ближайшем, ни в достаточно отдаленном будущем», — рассказала ведущий специалист центра «Фобос» Елена Волосюк.
В середине недели в столичном регионе ожидается похолодание. Москва окажется на периферии южного циклона. Однако, сильных морозов в столице уже не будет.
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