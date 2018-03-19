Астрономическая весна придет в Москву во вторник

Астрономическая весна в Москве наступит вечером 20 марта. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичного планетария.

Во вторник, в 19:15 по московскому времени наступит весеннее равноденствие. «Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент пересекает небесный экватор и переходит из Южного полушария небесной сферы в Северное», — пояснили в планетарии.

«В дни равноденствий Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом, то есть продолжительность дня и ночи на всей Земле одинакова, день равен ночи», — уточнили астрономы.

Климатическая весна в столичном регионе наступит позже. «Весна идет плавно, просто не торопясь. Скажем так, сильных плюсов не видно ни в ближайшем, ни в достаточно отдаленном будущем», — рассказала ведущий специалист центра «Фобос» Елена Волосюк

В середине недели в столичном регионе ожидается похолодание. Москва окажется на периферии южного циклона. Однако, сильных морозов в столице уже не будет.