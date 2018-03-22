Ещё
Режим повышенной готовности введен в Улан-Удэ из-за подтоплений талой водой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Режим повышенной готовности введен в Улан-Удэ из-за подтоплений талой водой 

ТАСС 1 час назад
Фото: БайкалФинанс
УЛАН-УДЭ, 22 марта. /ТАСС/. Власти Улан-Удэ ввели в городе режим повышенной готовности в связи со сложной обстановкой, возникшей из-за обилия талых вод, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе мэрии.
Прошедшая зима в Бурятии отличилась обильными снегопадами, только в декабре выпала трехмесячная норма осадков. Сейчас талые воды создают проблемы для автомобилистов, жителей пригорода, где размываются грунтовые дороги, и тех микрорайонов, где вода скапливается в силу особенностей рельефа.
"В Улан-Удэ действует режим повышенной готовности. Это связано со сходом талых вод на территории города", — сообщили в пресс-службе.
Коммунальные службы, управляющие организации и ТСЖ ежедневно откачивают воду, задействовано 20 машин, 10 мотопомп. «За последние дни с помощью мотопомп и вакуумных машин собрано около 9 тыс. кубометров воды, это в среднем около 2 тыс. кубометров в день, — отметили в мэрии. — В промоины засыпается щебень, либо бутовый камень».
21 марта по поручению главы Бурятии в Улан-Удэ состоялось экстренное заседание республиканского штаба под председательством зампреда республиканского правительства по вопросам безопасности Петра Мордовского. На ней принято решение привлечь также технику Водоканала, МЧС и военных.
ТАСС: последние новости
В Омск прибыли два рейса из Москвы, задержанные из-за тумана Пресс-конференция ко Дню работников гидрометеорологической службы. Видеотрансляция Сильные дожди с мокрым снегом ожидаются в Крыму 21-22 марта
 Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»141
Жители Волоколамска рассказали об отравившихся младенцах125
Офицеры МВД подрались на совещании88
С IKEA можно попрощаться7
Подлодка США застряла, отрабатывая «удар по России»208
Видео
00:52
Россиянам проиндексируют пенсии
Личный счет Экономика
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
00:42
Дворкович не увидел особой разницы между 13% и 15% НДФЛ
Личный счет Экономика
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
01:18
Москвичам обозначили сроки прихода весны
Общество Новости Москвы
00:49
При «нападении» на РФ подлодка ВМС США вмёрзла в лёд
Происшествия Армия
05:29
Гурцкая откровенно рассказала о раке
Шоу-бизнес
01:18
Синоптики рассказали о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
00:49
На Трубной улице перекрыто движение
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение