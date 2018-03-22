Режим повышенной готовности введен в Улан-Удэ из-за подтоплений талой водой

УЛАН-УДЭ , 22 марта. / ТАСС /. Власти Улан-Удэ ввели в городе режим повышенной готовности в связи со сложной обстановкой, возникшей из-за обилия талых вод, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе мэрии.

Прошедшая зима в Бурятии отличилась обильными снегопадами, только в декабре выпала трехмесячная норма осадков. Сейчас талые воды создают проблемы для автомобилистов, жителей пригорода, где размываются грунтовые дороги, и тех микрорайонов, где вода скапливается в силу особенностей рельефа.

"В Улан-Удэ действует режим повышенной готовности. Это связано со сходом талых вод на территории города", — сообщили в пресс-службе.

Коммунальные службы, управляющие организации и ТСЖ ежедневно откачивают воду, задействовано 20 машин, 10 мотопомп. «За последние дни с помощью мотопомп и вакуумных машин собрано около 9 тыс. кубометров воды, это в среднем около 2 тыс. кубометров в день, — отметили в мэрии. — В промоины засыпается щебень, либо бутовый камень».