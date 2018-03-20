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Ночью в Кемеровской области порывы ветра достигали 25 м/с
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Ночью в Кемеровской области порывы ветра достигали 25 м/с 

АиФ Кузбасс 2 часа назад
Фото: АиФ Кузбасс
Ночь в Кузбассе порывы ветра достигали 25 м/с.
Как сообщает пресс-служба департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса, энергетики и коммунальщики успешно справились с прохождением штормового фронта. Порывы ветра в Кемерове достигали 23-24 м/с, в Тайге — 21 м/с, в Тисульском районе — 25 м/с. Несмотря на похолодание, штормовой ветер и мокрый снег, все объекты жизнеобеспечения ночью работали стабильно, без сбоев.
На некоторых территориях были отключения электроэнергии, но потребители не почувствовали этого на себе, так как были сразу запитаны по резервной линии. Днем особое внимание уделяется обработке дорог и тротуаров противогололедными реагентами, очистке крыш и козырьков от наледи.
АиФ Кузбасс: последние новости
В середине недели синоптики ожидают в Кузбассе арктический циклон В Кемеровской области ожидается резкое ухудшение погодных условий На подготовку к паводку из областного бюджета направлено почти 8 млн рублей
 Ещё 2 источника 
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