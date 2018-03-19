В Ханты-Мансийске устраняют последствия снежного шторма

Все коммунальные предприятия окружного центра работают в усиленном режиме. За сутки в столице Югры выпало 60 процентов от месячной нормы снега. По прогнозам Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в столице Югры сильный снегопад и усиленный ветер сохранятся до 20 марта.

Для ликвидации последствий обильных осадков на улицы Ханты-Мансийска выведено порядка 60 единиц специальной техники. Коммунальщики работают круглосуточно. По словам заместителя Главы югорской столицы Сергея Волчкова, принято решение работы проводить поэтапно. В данный момент усилия направлены на очистку от снега проезжих частей и пешеходных зон. На улицах города задействована техника муниципальных предприятий, а во дворах работы ведут управляющие компании. Второй этап — вывоз снежных масс начнётся по окончанию снегопада.

«Ситуация находится под контролем. Опыт работы в таких условиях у коммунальных предприятий города достаточный. Все действия носят слаженный и системный характер. Сейчас главная задача обеспечить безопасное и беспрепятственное передвижение автотранспорта и пешеходов на улицах Ханты-Мансийска. Просим горожан сохранять спокойствие», — обратился к жителям окружного центра Сергей Волчков.