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Последствия снегопада. 60 единиц спецтехники чистят улицы Ханты-Мансийска
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Последствия снегопада. 60 единиц спецтехники чистят улицы Ханты-Мансийска 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
За сутки в Ханты-Мансийске выпало 60% от месячной нормы снега. Снегопад засыпал все улицы и дворы города. Многие автомобили оказались буквально в снежном плену.
60 единиц спецтехники справляются с последствиями снежного бурана. Коммунальщики работают круглосуточно. Работы проводятся поэтапно: сначала очищают от снега проезжие части и пешеходные зоны. Во дворах трудится персонал управляющих компаний. Пока снег будут собирать в большие кучи. По окончанию снегопада весь снег вывезут за город.
Заместитель главы Ханты-Мансийска Сергей Волчков прокомментировал: «Ситуация находится под контролем. Опыт работы в таких условиях у коммунальных предприятий города достаточный. Все действия носят слаженный и системный характер. Сейчас главная задача обеспечить безопасное и беспрепятственное передвижение автотранспорта и пешеходов на улицах Ханты-Мансийска».
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