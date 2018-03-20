Последствия снегопада. 60 единиц спецтехники чистят улицы Ханты-Мансийска 

За сутки в Ханты-Мансийске выпало 60% от месячной нормы снега. Снегопад засыпал все улицы и дворы города. Многие автомобили оказались буквально в снежном плену.
60 единиц спецтехники справляются с последствиями снежного бурана. Коммунальщики работают круглосуточно. Работы проводятся поэтапно: сначала очищают от снега проезжие части и пешеходные зоны. Во дворах трудится персонал управляющих компаний. Пока снег будут собирать в большие кучи. По окончанию снегопада весь снег вывезут за город.
Заместитель главы Ханты-Мансийска Сергей Волчков прокомментировал: «Ситуация находится под контролем. Опыт работы в таких условиях у коммунальных предприятий города достаточный. Все действия носят слаженный и системный характер. Сейчас главная задача обеспечить безопасное и беспрепятственное передвижение автотранспорта и пешеходов на улицах Ханты-Мансийска».