В Кемеровской области ожидается резкое ухудшение погодных условий

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в регионе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, ночью и днем 20 марта на территории области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, метели, усиление ветра до 17 м/с, местами порывы до 22-27 м/с. На дорогах возможна сильная гололедица, ухудшение видимости.

Кузбасским автолюбителям рекомендуют по возможности ограничить использование личного автотранспорта. При передвижении на личном автотранспорте необходимо соблюдать меры предосторожности: выбирать меньшую скорость движения, больший боковой интервал и дистанцию до впереди идущих транспортных средств. Пешеходам необходимо использовать светоотражающие элементы на верхней одежде.

При усилении ветра также необходимо соблюдать меры предосторожности, находясь на улице. Нельзя пережидать непогоду у деревьев и опор линий электропередач. Рекомендуется парковать автомобили в гаражах или на закрытых стоянках.