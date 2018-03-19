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В Кемеровской области ожидается резкое ухудшение погодных условий
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В Кемеровской области ожидается резкое ухудшение погодных условий 

АиФ Кузбасс 2 часа назад
Фото: АиФ Кузбасс
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в регионе.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, ночью и днем 20 марта на территории области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, метели, усиление ветра до 17 м/с, местами порывы до 22-27 м/с. На дорогах возможна сильная гололедица, ухудшение видимости.
Кузбасским автолюбителям рекомендуют по возможности ограничить использование личного автотранспорта. При передвижении на личном автотранспорте необходимо соблюдать меры предосторожности: выбирать меньшую скорость движения, больший боковой интервал и дистанцию до впереди идущих транспортных средств. Пешеходам необходимо использовать светоотражающие элементы на верхней одежде.
При усилении ветра также необходимо соблюдать меры предосторожности, находясь на улице. Нельзя пережидать непогоду у деревьев и опор линий электропередач. Рекомендуется парковать автомобили в гаражах или на закрытых стоянках.
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