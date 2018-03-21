Кузбасские синоптики прогнозируют ухудшение погоды

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, 21 марта на территории области ожидается температура воздуха ночью до -10, -15, днем до +2, +8 С, сила ветра при порывах может достигать 17 м/с. Днем осадки в виде дождя и мокрого снега.

В связи с этим специалисты МЧС призывают кузбассовцев соблюдать дополнительные меры предосторожности. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также учитывать сцепные свойства дорог. Пешеходам необходимо переходить дорогу строго в оборудованных для этого местах, в темное время суток — использовать светоотражающие элементы на верхней одежде.

Из-за суточных перепадов температур возможен сход снежно-ледяных масс с крыш и падение сосулек.