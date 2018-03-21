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Кузбасские синоптики прогнозируют ухудшение погоды
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Кузбасские синоптики прогнозируют ухудшение погоды 

АиФ Кузбасс 2 часа назад
Фото: АиФ Кузбасс
В Кемеровской области синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, 21 марта на территории области ожидается температура воздуха ночью до -10, -15, днем до +2, +8 С, сила ветра при порывах может достигать 17 м/с. Днем осадки в виде дождя и мокрого снега.
В связи с этим специалисты МЧС призывают кузбассовцев соблюдать дополнительные меры предосторожности. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также учитывать сцепные свойства дорог. Пешеходам необходимо переходить дорогу строго в оборудованных для этого местах, в темное время суток — использовать светоотражающие элементы на верхней одежде.
Из-за суточных перепадов температур возможен сход снежно-ледяных масс с крыш и падение сосулек.
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 Ещё 2 источника 
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