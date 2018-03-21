Ледяной дождь и летняя резина: на трассе «Дон» образовалась 50-километровая пробка

Ростовской области на трассе М4 — пробка длиной почти в полсотни километров. Ледяной дождь и сильный ветер образовали на дорожном полотне панцирь — из-за него фуры просто не могут сдвинуться с места. Водители съезжают на обочины и останавливаются — даже медленное движение сейчас чревато заносами. Ограничено и движение рейсовых автобусов.

Плохая погода, рельеф местности и, как ни странно, опять летняя резина сделали свое дело. Третьи сутки на разных участках трассы М4 «Дон» затруднено движение. Для большегрузов непреодолимым препятствием становится каждый подъем, а их в районе Тарасовского и Каменск-Шахтинского немало. Фуры буксуют, зависают, останавливаются, собирая за собой караваны машин.

Несмотря на мороз, осадки идут в виде дождя, а не снега. Ветер глянцует дороги, покрывая их ледяной коркой. В самых проблемных точках тяжелая техника ГИБДД МЧС вытаскивает буксующие фуры. И даже там, где уже нет глобальных пробок, скорость движения, особенно на подъезде к мостам, слабая — не выше 40 км в час.

"Для оказания помощи водителям на федерльной автомобильной дороге М4 «Дон» развернуты 8 мобильных пунктов обогрева, используется придорожная инфраструктура, в том числе кафе, гостиничные и автозаправочные комплексы, на которых имеется возможность организации питания, пополнения водой, и топливом", — сказал врио начальника ГУ МЧС России по Ростовской области Евгений Кондратьев

Экстренные службы обращаются ко всем водителям, автолюбителям, транспортным предприятиям с просьбой без нужды не выезжать на маршруты. В городах и на трассах много аварий. Чтобы снизить риски, закрыто движение междугородных автобусов.

Скопление автобусов наблюдается на главном автовокзале Ростова. Большинство рейсов отменено. Ростовчане предупредили все соседние регионы о том, что ограничено движение общественного транспорта. Люди пересаживаются на транспорт легковой и железнодорожный. К месту назначения добираются поездами, электричками.

Прогнозы пока неблагоприятные. Снова сильные осадки, гололед, туман, ураганный ветер, по северу области метель и ухудшение видимости. Ограничение движения на трассе не отменено.