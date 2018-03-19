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Хозяин снял на видео спасение своего пса из снега в ХМАО
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Хозяин снял на видео спасение своего пса из снега в ХМАО 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: Амител
В Ханты‐Мансийском автономном округе ‐ городе Урай ‐ местный житель заметил пропажу своего сторожевого пса во время метели. Однако позднее догадался, что будку собаки замело снегом вместе с животным. Он снял видео спасения, которое опубликовал Life.
На кадрах мужчина направляется в сторону будки, где, видимо, жил пес. Он подходит туда со снегоуборочной лопатой, зовет собаку и слышит писк. Мужчина называет имя Байкал — так зовут собаку, — после чего звук
из-под  снега усиливается.
В итоге, мужчина делает пару подкопов, а на поверхности появляется заснеженная морда пса.
Хозяин спрашивает у Байкала: «Ты как тут живешь, нормально?». Судя по виду животного, которое очень бодро побежало в сторону хозяина, с ним все в порядке.
В понедельник и вторник в регионе ожидаются мощные снегопады. Синоптики обещают сильный ветер с порывами до 21–26 метров в секунду, передает агентство Ura.ru.
3 февраля московский регион накрыла мощная снежная буря, а к утру 5 февраля сугробы в Москве выросли до 43 сантиметров.
Из-за  непогоды отменили десятки рейсов в аэропортах, а автомобилисты региона столкнулись с одной из самых тяжелых проблем — обнаружение своей машины под снегом.
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