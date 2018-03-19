В Кургане и Тюмени машины и автобусы сдувает в кювет, прекращено авиасообщение

Курганской области прекращено движение автобусов и грузовиков из-за выпадения большого количества осадков и образования сильного гололёда. Информацию об этом разместили на сайте областного департамента промышленности и транспорта.

Ограничение ввели с 19 марта до особого уведомления и коснулось оно транспорта, перевозящего опасные грузы, регулярных автобусных маршрутов и школьных перевозок. Как уточнили «URA.RU» на автобусном вокзале Кургана, с 10:30 прекращено движение как внутрирегиональных маршрутов, так и сообщение между областными центрами.