Ещё
Новосибирскую область накроет весенний шторм
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новосибирскую область накроет весенний шторм 

АиФ-Новосибирск 3 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
По сообщению Западно-Сибирского управления гидрометеослужбы ночью и утром 20 марта в Новосибирской области ожидаются осадки в виде мокрого снега, метели. А также усиление ветра до 17-22 метров в секунду (местами порывы 25-27 м/сек.).
Новосибирцев ждут снежные заносы на дорогах и сильная гололедица. Ожидаемые неблагоприятные метеоявления могут способствовать возникновению чрезвычайных ситуаций, аварий на системах ТЭК и ЖКХ, нарушению работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличению количества дорожно-транспортных происшествий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по НСО.
Специалисты МЧС просят новосибирцев быть бдительными, обеспечить собственную безопасность и безопасность своих родных. И не выходить без необходимости на улицу во время сильных порывов ветра.
Обязательно закройте окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. А с балконов и лоджий уберите вещи, которые может унести ветром. На случай возможного отключения электроэнергии достаньте фонарь, свечу.
Если вы оказались в нештатной ситуации, не знаете, что делать и как поступить, и при этом есть угроза вашей жизни и здоровью, незамедлительно звоните в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону 101. Также можно позвонить на номер 112 — это единый номер вызова экстренных оперативных служб.
АиФ-Новосибирск: последние новости
Пожар на Шорной вызвал неблагоприятные погодные условия Новосибирские автовладельцы ждут плохую погоду в начале недели Афиша на 26-27 августа. Чем заняться в выходные?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»492
Еще одна страна вышлет российских дипломатов462
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина256
Обзор зарубежных СМИ: «Крымский мост рухнет до иска Украины»183
Панин опубликовал голое селфи c барышней48
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
03:35
Собчак назвала главный итог голосования
Политика Выборы 2018
01:10
В Хамовниках изменится схема движения транспорта
Новости Москвы
07:01
Собянин поздравил российских паралимпийцев
Новости Москвы Политика
04:44
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение