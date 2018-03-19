Новосибирскую область накроет весенний шторм

По сообщению Западно-Сибирского управления гидрометеослужбы ночью и утром 20 марта в Новосибирской области ожидаются осадки в виде мокрого снега, метели. А также усиление ветра до 17-22 метров в секунду (местами порывы 25-27 м/сек.).

Новосибирцев ждут снежные заносы на дорогах и сильная гололедица. Ожидаемые неблагоприятные метеоявления могут способствовать возникновению чрезвычайных ситуаций, аварий на системах ТЭК и ЖКХ, нарушению работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличению количества дорожно-транспортных происшествий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по НСО.

Специалисты МЧС просят новосибирцев быть бдительными, обеспечить собственную безопасность и безопасность своих родных. И не выходить без необходимости на улицу во время сильных порывов ветра.

Обязательно закройте окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. А с балконов и лоджий уберите вещи, которые может унести ветром. На случай возможного отключения электроэнергии достаньте фонарь, свечу.

Если вы оказались в нештатной ситуации, не знаете, что делать и как поступить, и при этом есть угроза вашей жизни и здоровью, незамедлительно звоните в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону 101. Также можно позвонить на номер 112 — это единый номер вызова экстренных оперативных служб.