Ещё
Сильный ветер в Екатеринбурге раскачал светофор и уронил рекламный щит
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сильный ветер в Екатеринбурге раскачал светофор и уронил рекламный щит 

e1.ru 3 часа назад
Фото: e1.ru
Сильный ветер, который сегодня буквально сбивает с ног, раскачал светофор в Академическом.
— На Мехренцева — Краснолесья сильный ветер качает светофор, — рассказал Е1.RU читатель Дмитрий, который проезжал мимо.
А на Викулова — Металлургов порыв ветра уронил рекламный щит, билборд упал вместе со столбом, на котором был закреплён.
Сегодня из-за снегопада и сильного ветра в Свердловской области действует штормовое предупреждение. Спасатели советуют по возможности оставаться дома и внимательно соблюдать правила дорожного движения на трассе.
e1.ru: последние новости
Выдыхайте: снегопады в Екатеринбурге отступят к середине недели Морозный онлайн: «Урал» играет в Екатеринбурге с лидером чемпионата — «Локомотивом» Из-за снегопада и сильного ветра на Среднем Урале объявили штормовое предупреждение
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»492
Еще одна страна вышлет российских дипломатов462
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина256
Обзор зарубежных СМИ: «Крымский мост рухнет до иска Украины»183
Панин опубликовал голое селфи c барышней48
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
03:35
Собчак назвала главный итог голосования
Политика Выборы 2018
01:10
В Хамовниках изменится схема движения транспорта
Новости Москвы
07:01
Собянин поздравил российских паралимпийцев
Новости Москвы Политика
04:44
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение