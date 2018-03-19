Сильный ветер в Екатеринбурге раскачал светофор и уронил рекламный щит

Сильный ветер, который сегодня буквально сбивает с ног, раскачал светофор в Академическом.

— На Мехренцева — Краснолесья сильный ветер качает светофор, — рассказал Е1.RU читатель Дмитрий, который проезжал мимо.

А на Викулова — Металлургов порыв ветра уронил рекламный щит, билборд упал вместе со столбом, на котором был закреплён.