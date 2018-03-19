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Из-за сильной метели на трассу Тюмень-Омск грузовики выпускают только колоннами
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Из-за сильной метели на трассу Тюмень-Омск грузовики выпускают только колоннами 

72.ru 3 часа назад
Фото: 72.ru
В Тюменской области с раннего утра держится непогода. Из-за снегопада и сильного ветра на трассах вводят ограничения.
— Сейчас временно ограничено регулярное междугороднее автобусное сообщение по трассе Тюмень-Омск. На эту же федеральную дорогу грузовики будут выпускать только после инструктажа и колоннами из пяти-шести большегрузов, — рассказали в региональной Госавтоинспекции.
Из-за непогоды на трассах уже произошло два ДТП с пострадавшими. На 182-м километре дороги Тюмень — ХМАО в кювет съехала KIA, пострадали водитель и пассажир. В Омутинском районе водитель легковушки BYD при развороте не заметил попутную KIA. В аварии пассажирка KIA ушибла грудную клетку.
Автомобилистов просят воздержаться от поездок и по возможности не выезжать на трассы и загородные дороги. За происходящим в Тюмени и области мы следим в режиме онлайн.
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