На Омскую область обрушится снежная буря. Жителям советуют быть осторожнее 

Согласно прогнозу Обь-Иртышского УГМС, погода на этой неделе преподнесет жителям Омской области неприятный сюрприз. Так, в понедельник ожидается порывистый ветер до 27 м/с, а также дождь и снег. Водителей предупреждают о гололеде на дороге и советуют быть острожными. Во вторник, 20 марта погода не улучшится. В ночные часы температура воздуха составит -14…-19°, а днем -2…-7°, правда к вечеру значительно похолодает. В среду, 21 марта, погода начнет налаживаться. Ветер стихнет до 10 метров в секунду, а за окном потеплеет, и температура воздуха составит -5°C. В этот день возможен небольшой мокрый снег.
Сотрудники МЧС призывают жителей региона быть осторожными и по возможности переждать непогоду в помещении. На улице обходить стороной рекламные щиты, металлоконструкции и деревья. Автовладельцам следует выбирать места для парковки подальше от высоких деревьев, фонарных столбов и линий электропередач.
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