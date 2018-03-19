Ужасная погода стала причиной многокилометровых пробок на М4-Дон

Огромные пробки обрадовались на федеральной трассе М4-Дон из-за плохих погодных условий. Ледяной дождь и понижение температуры спровоцировали огромное количество ДТП. Проблем также добавляет и гололед. По данным сервиса «Яндекс. Пробки» 112 километровый затор стоит на выезде из Каменска-Шахтинского . Скорость движения машин на этом участке не превышает 5 километров в час. Водители проводят в пробке часы, жалуются, что за 40 минут не смогли проехать и пяти километров. Причем пробка стоит и одну, и в другую сторону.

Также значительно затруднено движение на Аксайском въезде в Ростов. Между Аксаем и поселком Дорожным скорость движения транспорта составляет порядка 10 километров в час.