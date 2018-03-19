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В Самаре утром на ул. Ново-Садовой из-за обрыва контактной сети стояли трамваи в оба направления
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В Самаре утром на ул. Ново-Садовой из-за обрыва контактной сети стояли трамваи в оба направления 

Волга Ньюс 3 часа назад
Предполагается, что обрыв контактного провода произошел из-за перепада температуры.
Как сообщили в департаменте транспорта администрации Самары, движение трамваев восстановилось после ремонта в 8:30.
Волга Ньюс: последние новости
В нескольких районах области зафиксирована экстремально низкая температура воздуха МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в ночь на 16 марта Плюсовые температуры воздуха в Самарской области ожидаются не раньше 27 марта
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