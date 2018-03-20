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В середине недели синоптики ожидают в Кузбассе арктический циклон
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В середине недели синоптики ожидают в Кузбассе арктический циклон 

АиФ Кузбасс 2 часа назад
Фото: АиФ Кузбасс
В Кемеровской области ожидается прохождение арктического циклона.
Как сообщает Кемеровский Гидрометцентр, в среду в регион придет арктический циклон. В отдельных районах возможен небольшой снег, метели. Ожидается юго-западный ветер с порывами до 15 м/с. Температура днем +1, +6°С, ночью по области -8, -13°С, местами -2, -7°С.
В четверг на смену арктическому придет теплый фронт. При его прохождении возможно усиление южного ветра до 13 м/с. В отдельных районах может пройти небольшой снег. Дневная температура +3, +8°С, местами до +13°С, ночью 0, -5°С, при прояснениях до -10°С.
В пятницу Кемеровская область будет находится в теплом секторе циклона с Черного моря. Днем ожидаются осадки в виде дождя, южный ветер с порывами до 12-17 м/с. Днем столбик термометра покажет +4, +9°С, по югу до +15°С, ночью -3, +2°С.
АиФ Кузбасс: последние новости
Ночью в Кемеровской области порывы ветра достигали 25 м/с В Кемеровской области ожидается резкое ухудшение погодных условий На подготовку к паводку из областного бюджета направлено почти 8 млн рублей
 Ещё 2 источника 
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