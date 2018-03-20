В середине недели синоптики ожидают в Кузбассе арктический циклон

Как сообщает Кемеровский Гидрометцентр, в среду в регион придет арктический циклон. В отдельных районах возможен небольшой снег, метели. Ожидается юго-западный ветер с порывами до 15 м/с. Температура днем +1, +6°С, ночью по области -8, -13°С, местами -2, -7°С.

В четверг на смену арктическому придет теплый фронт. При его прохождении возможно усиление южного ветра до 13 м/с. В отдельных районах может пройти небольшой снег. Дневная температура +3, +8°С, местами до +13°С, ночью 0, -5°С, при прояснениях до -10°С.

В пятницу Кемеровская область будет находится в теплом секторе циклона с Черного моря. Днем ожидаются осадки в виде дождя, южный ветер с порывами до 12-17 м/с. Днем столбик термометра покажет +4, +9°С, по югу до +15°С, ночью -3, +2°С.