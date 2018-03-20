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Один зимник на Ямале остается закрытым из-за потепления
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Один зимник на Ямале остается закрытым из-за потепления 

ТАСС 1 час назад
Фото: ДорИнфо
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Одна из четырех зимних региональных автодорог в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) остается закрытой из-за потепления. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора арктического региона.
"Закрытым по погодным условиям остается зимник Уренгой-Красноселькуп протяженностью 132 км", — говорится в сообщении.
Ранее в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО ТАСС пояснили, что в районе этого зимника наблюдается потепление до минус 6 градусов. При этом уже при температуре в минус 10 градусов на автозимниках вводится особый режим работы, так как несущая способность трассы снижается.
С 12:00 (10:00 мск) во вторник было открыто движение по трассе Салехард-Надым. С 14:00 (12:00 мск) открыт доступ по всей протяженности зимника Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. На зимнюю автодорогу Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги пускают все машины весом до 30 тонн, добавили в пресс— службе.
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