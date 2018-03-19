На Ямале из-за ухудшения погоды закрыли один из четырех автозимников

"На работу зимних автомобильных дорог регионального значения ЯНАО влияют переменчивые погодные условия. С 11:00 по местному времени [9:00 мск] закрыто движение по автозимнику Уренгой — Красноселькуп, его протяженность — 132 км. При температуре минус 10 градусов на автозимниках вводится особый режим работы. Несущая способность снежного полотна снижается, в некоторых случаях дорогу могут закрыть для проезда автомобилей массой и до 3,5 тонн", — сообщили в пресс-службе.

По данным подрядчика, на зимнике минус 6 градусов, порывы ветра достигают 16 м/с, техника ведет работы по расчистке. «Участок Аксарка — Салемал зимника Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале открыт для проезда полноприводного транспорта массой до 20 тонн. Остальные участки зимника закрыты. Протяженность зимника — 167,4 км», — уточнили в пресс-службе.

В подрядной организации пояснили, что на данном зимнике проезжую часть также расчищают после метели. «На зимнике Салехард Надым с 11:00 по местному времени [9:00 мск] открыто движение для всех видов транспорта массой до 30 тонн, протяженность зимника — 176,5 км. Открыт для проезда полноприводного транспорта массой до 30 тонн зимник Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги [в границах ЯНАО]», его протяженность — 314 км", — добавили в пресс-службе.

Всего на региональных зимних автомобильных дорогах в понедельник работает 40 единиц техники, задействованной в патрулировании и расчистке проезжей части зимников.