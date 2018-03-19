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В Свердловской области из-за снега произошло 143 аварии
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В Свердловской области из-за снега произошло 143 аварии 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным ведомства, всего произошло 143 аварии, в 8 из них пострадали или погибли люди. Все это произошло из-за сильного снегопада, к которому водители оказались не готовы: они выбирали неподходящую погоде скорость и стиль вождения, а многие делали опасные маневры и теряли контроль над автомобилем.
Ранее мы писали, что на Челябинском тракте столкнулось три автомобиля, в результате чело погибло два человека и трое были ранены. Также на трассе Нижний Тагил — Серов водитель съехал с дороги, в результате чего пострадал находившийся в машине ребенок.
Также ГИБДД выявила недостаточно качественную уборку снега на дорогах и недостаточное количество спецтехники. Инспекторы выдали более 100 предписаний по уборке дорог с требованием привести их в нормальное состояние.
ГИБДД рекомендует водителям ездить аккуратнее, не набирать большую скорость, не совершать опасных маневров и обгонов, а также держать дистанцию между автомобилями и пропускать пешеходов.
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