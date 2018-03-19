Дорожники предупредили водителей об опасностях на трассах в Башкирии

На нескольких дорогах республики в понедельник, 19 марта, сохраняются неблагоприятные условия. В Госкомитете РБ по транспорту и дорожному хозяйству просят автовладельцев проявить осторожность, выезжая на федеральные трассы. Местами по республике сегодня небольшой снег, метель. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Коэффициент сцепления с дорогой низкий, что увеличивает опасность возникновения аварий. Коэффициент ниже 0,25 при норме не менее 0,3, в частности, отмечается в Гафурийском районе на участке Толбазы — Красноусольский, на М5 в Давлекановском районе, в Караидельском районе — Бирск — Тастуба — Сатка , в направлении Магнитогорска Дороги сегодня расчищают, по данным «Башкиравтодора», 508 единиц спецтехники. — В настоящее время движение по трассам в Башкирии осуществляется без проблем, — сообщили в МЧС Башкирии. — Ограничение на движение большегрузного транспорта на некоторых дорогах республики было введено в 23:00 часа накануне, а уже сегодня, 19 марта, в 6:00 часов утра снято.