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Самолет из Тюмени в Салехард задержали на пять часов
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Самолет из Тюмени в Салехард задержали на пять часов 

Красный Север 4 часа назад
Фото: Красный Север
Сегодня, 19 марта, утренний авиарейс Тюмень — Салехард из аэропорта «Рощино» задержался на пять часов из-за непогоды.
Вместо положенного по расписанию вылета в 7 часов, он отправился в 12 дня. Причем, на этот раз природный катаклизм, вызвавший задержку, случился не на Ямале, как это часто бывает, а в самой Тюмени.
Так, 19 марта, столбики термометров в Тюмени показывают минус 11 градусов, скорость западного ветра составляет 10 метров в секунду, идет снег, плохая видимость.
Как сообщили «Красному Северу» в справочной аэропорта из-за разыгравшейся метели были перенесены не только утренние ямальские рейсы на Бованенково и в Салехард, но и рейсы в Москву, Санкт-Петербург и так далее.
— По метеоусловиям наш аэропорт не выпускал самолеты по большинству маршрутов. В настоящее время вылеты уже начинаются, — отметили в «Рощино».
При этом в аэропорту Салехарда рассказали, что здесь все рейсы выполняются по расписанию и без задержек. Несмотря на мороз, погода в городе ясная и спокойная.
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