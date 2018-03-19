Самолет из Тюмени в Салехард задержали на пять часов

Сегодня, 19 марта, утренний авиарейс Тюмень Салехард из аэропорта «Рощино» задержался на пять часов из-за непогоды.

Вместо положенного по расписанию вылета в 7 часов, он отправился в 12 дня. Причем, на этот раз природный катаклизм, вызвавший задержку, случился не на Ямале, как это часто бывает, а в самой Тюмени.

Так, 19 марта, столбики термометров в Тюмени показывают минус 11 градусов, скорость западного ветра составляет 10 метров в секунду, идет снег, плохая видимость.

Как сообщили «Красному Северу» в справочной аэропорта из-за разыгравшейся метели были перенесены не только утренние ямальские рейсы на Бованенково и в Салехард, но и рейсы в Москву Санкт-Петербург и так далее.

— По метеоусловиям наш аэропорт не выпускал самолеты по большинству маршрутов. В настоящее время вылеты уже начинаются, — отметили в «Рощино».

При этом в аэропорту Салехарда рассказали, что здесь все рейсы выполняются по расписанию и без задержек. Несмотря на мороз, погода в городе ясная и спокойная.