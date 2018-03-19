В центре Ростова из-за гололеда столкнулись четыре машины

Сильный гололед в ночь на понедельник, 19 марта, спровоцировал аварию в центре Ростова-на-Дону. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, на перекрестке улицы Малюгиной и проспекта Кировского столкнулись сразу четыре автомобиля. Пострадавших людей в результате ДТП нет, а машины получили механические повреждения.