Ещё
В центре Ростова из-за гололеда столкнулись четыре машины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В центре Ростова из-за гололеда столкнулись четыре машины 

Деловое сообщество 4 часа назад
Сильный гололед в ночь на понедельник, 19 марта, спровоцировал аварию в центре Ростова-на-Дону. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, на перекрестке улицы Малюгиной и проспекта Кировского столкнулись сразу четыре автомобиля. Пострадавших людей в результате ДТП нет, а машины получили механические повреждения.
По мнению жителей донской столицы, коммунальные службы сработали неоперативно. Тем не менее, уже сегодня вечером прогнозируется потепление, а пока в Управлении ГИБДД по Ростовской области призвали водителей быть внимательными на дорогах и уделить особое внимание «зебрам», а также местам остановки городского пассажирского транспорта.
Деловое сообщество: последние новости
Ураганный ветер, мокрый снег и гололед ожидает ростовчан в эти выходные О возможных паводках предупреждают спасатели Дона Ужасная погода стала причиной многокилометровых пробок на М4-Дон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»492
Еще одна страна вышлет российских дипломатов467
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина259
Обзор зарубежных СМИ: «Крымский мост рухнет до иска Украины»183
Панин опубликовал голое селфи c барышней51
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
03:35
Собчак назвала главный итог голосования
Политика Выборы 2018
01:10
В Хамовниках изменится схема движения транспорта
Новости Москвы
07:01
Собянин поздравил российских паралимпийцев
Новости Москвы Политика
04:44
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение