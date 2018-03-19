Ещё
Волгоградцев предупреждают о похолодании до -6ºС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Волгоградцев предупреждают о похолодании до -6ºС 

АиФ Волгоград 4 часа назад
Волгоградский ЦГМС сообщил о морозе до -6ºС и даже -16ºС.
Местных жителей предупредили о снеге 19 марта. Ночью и днем возможны гололед, метель, а утром — туман. Ветер в этот день будет северо-восточный и восточный 6-11м/с, местами порывы до 13-18м/с. Температура воздуха составит ночью -6… -11ºС, местами -13… -18ºС, а днем 0… -5ºС, местами -5…-9ºС.
20 марта также прогнозируются осадки в виде снега, переходящего в дождь. В отдельных районах могут быть туман и гололед. Ветер ожидается восточный 6-11м/с. Ночью похолодает до -3… -8ºС, местами до -11…-16ºС, днем потеплеет до +2… -3ºС, местами -3…-6ºС.
АиФ Волгоград: последние новости
Сотрудники ГИБДД предупреждают волгоградцев о неблагоприятной погоде Спасатели следят за обстановкой на дорогах Волгоградской области В Волгоградской области к концу рабочей недели пойдет дождь и снег
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»492
Еще одна страна вышлет российских дипломатов467
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина259
Обзор зарубежных СМИ: «Крымский мост рухнет до иска Украины»183
Панин опубликовал голое селфи c барышней51
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
03:35
Собчак назвала главный итог голосования
Политика Выборы 2018
01:10
В Хамовниках изменится схема движения транспорта
Новости Москвы
07:01
Собянин поздравил российских паралимпийцев
Новости Москвы Политика
04:44
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение