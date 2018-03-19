Волгоградцев предупреждают о похолодании до -6ºС

Волгоградский ЦГМС сообщил о морозе до -6ºС и даже -16ºС.

Местных жителей предупредили о снеге 19 марта. Ночью и днем возможны гололед, метель, а утром — туман. Ветер в этот день будет северо-восточный и восточный 6-11м/с, местами порывы до 13-18м/с. Температура воздуха составит ночью -6… -11ºС, местами -13… -18ºС, а днем 0… -5ºС, местами -5…-9ºС.

20 марта также прогнозируются осадки в виде снега, переходящего в дождь. В отдельных районах могут быть туман и гололед. Ветер ожидается восточный 6-11м/с. Ночью похолодает до -3… -8ºС, местами до -11…-16ºС, днем потеплеет до +2… -3ºС, местами -3…-6ºС.